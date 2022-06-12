В новом ресторане быстрого питания нет ярких стаканчиков и упаковок для картошки.

В столице РФ Москве возле станции метро "Пушкинская" в здании ресторана быстрого питания McDonald’s начало работать новое заведение под названием "Вкусно и точка".

Перед открытием ресторана возле заведения была очередь, людям раздавали накладные очки, шарики и стикеры с бургерами, сообщил Telegram-канал Mash.

По его данным, на форме сотрудников нет букв "M", однако на местах, где не смогли избавиться от нашивок западного бренда, повесили значки "Те самые улыбки".

В заменителе McDonald’s нет ярких упаковок для картошки и стаканчиков для напитков - теперь упаковки просто белые. Примечательно, что с соусами никто не заморачивался - на них просто черным закрасили старый логотип.

Корреспондент ТАСС сообщил, что в заведении меню такое же, как и было в McDonald's, только названия изменились - из них убрали приставку "Мак".

"Во "Вкусно и точка" (в обед - Ред.) стали пускать первых посетителей. Внутри - толпы алчущих вишневых пирожков, журналистские камеры, целующиеся подростки и плохо работающий кондиционер…", - отмечается на канале.

Ранее ТАСС писало, что 12 июня в Москве и Московской области под новым брендом откроются первые 14 ресторанов, в которых ранее находились заведения сети McDonald’s.

Источники агентства сообщали, что после открытия ресторанов McDonald’s под новым брендом будут сохранены меню и штат старых заведений.

Первый ресторан McDonald's в России открыли еще до распада СССР - в январе 1990 года. Всего в РФ было открыто 850 заведений этой сети ресторанов.

8 марта 2022 года в McDonald's заявили, что из-за широкомасштабного вторжения России в Украину на российской территории будут временно закрыты все рестораны.

16 мая стало известно, что McDonald's окончательно покидает рынок РФ.

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