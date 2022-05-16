Тот, кто купит этот бизнес на территории России, не будет иметь права на использование названия, логотипа, брендинга и меню McDonald's.

Американская сеть быстрого питания McDonald's заявила, что окончательно покидает российских рынок.

Об этом говорится в официальном заявлении McDonalds.

Компания McDonald's объявила об окончательном выходе из России. Ранее компания закрыла рестораны быстрого питания на территории РФ. Сейчас она заявила, что ищет покупателя на российский бизнес.

"Компания намерена продать все свои рестораны McDonald's в России местному покупателю. Компания инициирует процесс "деархизации" этих ресторанов, что влечет за собой запрет на использование названия, логотипа, брендинга и меню McDonald's, хотя компания сохранит свои товарные знаки в России", - говорится в пресс-релизе McDonald's.

По словам исполнительного директора McDonald's Криса Кемпчински компания пошла на такой шаг, потому что должна была отреагировать на гуманитарный кризис в Украине, который вызвала российская агрессия.

"Это сложный вопрос, который не имеет прецедентов и имеет глубокие последствия. Некоторые могут утверждать, что обеспечение доступа к еде и продолжение трудоустройства десятков тысяч обычных граждан, безусловно, является правильным. Но нельзя игнорировать гуманитарный кризис, вызванный войной в Украине. И невозможно представить себе, что "Золотые Арки" символизируют ту же надежду и обещание, которые привели нас к выходу на российский рынок 32 года назад", - отметил Кемпчински.

Первый ресторан McDonald's на территории России был открыт в январе 1990 года еще до распада СССР.

8 марта McDonald's заявил, что временно закрывает все свои 850 заведений в России в связи с вторжением РФ в Украину.

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