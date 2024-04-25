Кроме того, найдены тела двух женщин с огнестрельными ранениями. Одна из них занимала руководящую должность.

Двух российских оккупантов задержали по подозрению в убийстве пяти человек в Херсонской области. Среди погибших - две женщины (одна из них была главой поселка) и трое мужчин (двое из которых - военные ВС РФ).

Как пишет "База", тела жертв начали находить в селе Подо-Калиновка утром 24 апреля. Первой обнаружили женщину, которая погибла от огнестрельных ранений. Местами ее тело было обгоревшим и со следами применения взрывного устройства. Рядом оперативники нашли фрагменты пуль и кольцо от гранаты. Через 15 минут местные гауляйтеры вызвали так называемую полицию.

Оперативники приехали в село Абрикосовка и осмотрели погибших. Их черепа были расколоты, тела сильно обожжены. Предварительно установлены личности убитых: ими оказались глава администрации села Любовь Т. и военнослужащий Алексей Г., но из-за сильных ожогов нужна генетическая экспертиза. На месте оперативники нашли те же гильзы от Калашникова.

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По горячим следам задержали подозреваемых, военных О. и К., которые во всем признались и рассказали о еще двух убийствах. Обгоревшие тела мужчин нашли в лесополосе на выезде из села Абрикосовка. Они тоже погибли от пуль, на месте нашли те же гильзы. Один из них оказался военнослужащим ВС РФ по имени Максим.

Задержанный К. ранее был судим за убийство, кражу и по 228-й, "наркотической" статье. О. судим не был. Следователи выясняют мотивы убийств и обстоятельства дела.

Военные преступления россиян в Украине

Как писал УНИАН, российская армия систематически совершает военные преступления в Украине, что подтверждается в частности отчетами ООН. При этом россияне прибегают фактически ко всем видам таких преступлений - от неизбирательного применения мощного оружия в густонаселенных местностях до целенаправленных убийств, пыток и изнасилований.

Отдельной проблемой являются систематические убийства военнопленных и пытки над пленными и похищенными гражданскими в российских тюрьмах.

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