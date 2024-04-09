Она отмечает, что информацию о расстреле враг использует для демотивации и запугивания украинцев.

Начальник Координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк относительно расстрела российскими оккупантами украинских военных отметила, что сейчас продолжается идентификация места и людей.

Об этом она сказала в эфире телемарафона, отвечая на вопрос, удалось ли выяснить детали относительно очередного преступления российских оккупантов - расстрела украинских военнопленных на левом берегу Херсонской области.

"Работа продолжается. Помним о том, что информация вышла именно из российских источников. Они ее используют со своей стороны для того, чтобы демотивировать наших воинов, напугать, запугать людей Украины в целом, - тем, что вот такая горькая судьба может быть", - отметила Гуменюк.

Видео дня

В то же время она подчеркнула, что "еще не идентифицировано, что это действительно возле Крынок было". "Во-вторых, не идентифицированы люди. Но работа продолжается. Такой случай не останется без внимания. Он уже задокументирован как преступление россиян", - отметила пресс-секретарь.

Гуменюк выразила уверенность, что в результате совместных усилий Сил обороны Украины и правоохранительных органов будет "правильный результат" и передача этого дела в международный трибунал.

Расстрел украинских военных возле Крынок

7 апреля в соцсетях появилось видео, на котором видно, как российские военные расстреливают трех украинских пленных. Возможно, расстрел произошел возле Крынок Херсонскойобласти.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился с официальными письмами в ООН и Международный комитет Красного Креста, чтобы они задокументировали это преступление.

В Офисе генерального прокурора проверяют информацию о расстреле. По словам руководителя Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Юрия Белоусова, есть все признаки того, что украинские защитники не оказывали сопротивления и не имели при себе оружия.

Вас также могут заинтересовать новости: