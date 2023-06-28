Жена одного из сбитых в Воронежской области российских пилотов считает, что тот погиб на "войне".

Двое из десяти военных ВКС РФ борта Ил-22М, который был сбит "вагнеровцами" в Воронежской области во время мятежа ЧВК "Вагнер" 24 июня, все же оказались живыми, так как не участвовали в последнем полете, уточняет приближенный к спецслужбам РФ Telegram"ВЧК-ОГПУ". СМИ путем мониторинга российских соцсетей установили имена погибших пилотов-оккупантов.

Как утверждает российское издание "Можем объяснить", почти все пилоты жили в Иваново. Журналисты пообщались с семьями некоторых мертвых оккупантов.

В частности, в списке ликвидированных "Вагнером" российских военных ВКС РФ оказался командир Ил-22М Артем Шароглазов 1991 года рождения. У захватчика осталось двое детей. Его родственники называют оккупанта "образцовым мужем и отцом". "Я была с ним, как под крылом. Он любил нас и беспокоился о нас. Он осуществлял все мечты. Я уверена, что он прожил хоть и не долгую, но очень счастливую жизнь", - рассказала его жена Ольга.

Прямого участия в войне против Украины Артем якобы не принимал, но россиянка считает произошедшее "прямым участием в "СВО" (так россияне трусливо называют развязанную против Украины полномасштабную агрессию с жесткими убийствами гражданских - УНИАН).

Среди "трофеев" ЧВК "Вагнер" также установлено ликвидированных 50-летнего радиста, старшего прапорщика Сергея Старушко - уроженца и предателя Украины; инструктора, подполковника Артема Милованова 1979 года рождения; бортового механика, капитана Игоря Волочилова 1973 года рождения.

Всего российские СМИ установили личности 11 "демобилизованных" российских пилотов в ходе неудавшегося вооруженного мятежа Евгения Пригожина.

Мятеж в России - что известно о потерях оккупантов

В течение почти суток, 24 июня 2023 года, "вагнеровцы" под руководством Евгения Пригожина двигались в сторону Москвы. В Воронежской области между ними и регулярными войсками, подчиненными министерству обороны Сергея Шойгу, произошли первые бои.

В ходе боестолкновений авиация ВКС РФ пыталась остановить движущуюся технику боевиков, но понесла серьезные потери. Как стало известно впоследствии, под поражение ПВО "Вагнера" попал, в частности, российский редкий самолет Ил-22М с якобы 10 членами экипажа на борту.

По словам кремлевских пропагандистов, когда Пригожина спрашивали по этому поводу, тот ответил: "А дурак-пвошник в колонне все сбивал, что слетало". В то же время главарь боевиков якобы согласился выплатить 50 миллионов компенсацию родным погибших летчиков.

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