Пригожин якобы согласился выплатить 50 миллионов компенсацию родным погибших летчиков.

Боевики ЧВК "Вагнер" в ходе своего мятежа сбили, помимо прочего, российский военный самолет Ил-22М (раньше СМИ писали о сбитии Ил-18), говорится в отчете OSINT-проекта Oryx.

Вместе с тем в российских соцсетях уже появилось видео предположительно с места крушения этого самолета, проверить его достоверность не представляется пока возможным. Как свидетельствуют отснятые кадры, от Ил-22М фактически ничего не осталось.

Пропагандистка "Первого канала" Ирина Куксенкова в своем Telegram уточнила, что на борту этого Ил-22М было 10 человек, все они погибли. Также она раскрыла подробности "допроса" Пригожина по этому поводу: "Когда Пригожина уже в штабе Южного военного округа спросили: "Зачем? Ведь этот самолет не наносит ударов, а выполняет другие функции?!" Он сказал: "А дурак-пвошник в колонне все взлетающее сбивал".

Пригожин якобы согласился выплатить 50 миллионов компенсацию родным погибших летчиков.

Переворот в России - главное

В течение всего дня, 24 июня, "вагнеровцы" двигались большими колоннами в сторону Москвы, чтобы по приказу Пригожина "остановить" военное руководство РФ из-за якобы неэффективного ведения войны против Украины.

Днем даже прошло несколько боестолкновений в Воронежской области. Авиация ВКС РФ пыталась остановить движущуюся технику боевиков, но понесла серьезные потери.

Путин назвал поступок Пригожина "предательством" и вышел через посредничество Лукашенко с ним на переговоры.

Уже под вечер сперва пресс-служба беларусского диктатора, затем ЧВК "Вагнер" подтвердили, что Пригожин остановил колонны наемников и развернул их в сторону "полевых лагерей". Самого же Пригожина отправили в Беларусь и якобы дали ему "гарантии безопасности" включительно с обещанием отстранить Шойгу и Герасимова.

По мнению полковника СБУ Романа Костенко, нельзя исключать вариант, что Путин бросит Пригожина и ЧВК "Вагнер" на безуспешное наступление на Киев, так как теперь видит в этом формировании угрозу прежде всего для своего режима.

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