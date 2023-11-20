Российский эксперт внезапно заявил, что украинское командование относится к военным бережнее, чем российское.

Российские военные пропагандисты с отчаянием признали, что оккупационные войска терпят неудачи на фронте в Украине. В частности, сетуют, что их армия "увязла в Авдеевке".

Кроме того, оккупанты не имеют успехов на Левом берегу Днепра в Херсонской области. На недовольство "российских патриотов" обратил внимание журналист Денис Казанский. Пока пропаганда сочиняет истории о небывалых успехах оккупантов, они признают, что для армии РФ все не так радужно. По их мнению, Украина воюет гораздо лучше, а потери РФ не стоят клочков земли, которые ей удается захватить.

Так, сорантик Игоря Стрелкова-Гиркина Максим Калашников на днях провел большой эфир с российским военным экспертом Александром Мухарем. Как отметил Казанский, в этом эфире они признали, что российская армия увязла в Авдеевке, а также терпит неудачи на Лвевом берегу Днепра в Херсонской области.

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"Уже сейчас украинская авиация летает через Днепр. Их авиация летает, несмотря на наше господство в воздухе. Вот что страшно", – говорит Калашников.

И такие заявления исходят от людей, которые ранее утверждали, что полностью уничтожили всю украинскую авиацию.

"Они обладают полным превосходством в воздухе по беспилотникам. У нас нет контрбатарейной борьбы, у нас нет РЭБ. Они через реку начинают уничтожать, превращая все в перемалывание наших частей", – жалуются пропагандисты.

Сам Мухарь говорит, что украинское командование относится к военным бережнее, чем российское. В отличие от РФ, Украина не бросает своих солдат в лобовые штурмы – она делает ставку на высокоточное оружие и дальнобойную артиллерию. Похвалили пропагандисты и украинские дроны.

"Завязли под Авдеевкой, очень вязко все идет. Не является ли Авдеевка ловушкой, как те же Крынки? То же самое, то же самое. Растянутая система снабжения, растянутое плечо наступления – и вот это растянутое плечо наступления попадает под артиллерийской обстрел нескольких бригад ВСУ. То есть выезжает десяток – дай Бог, к месту дислокации, к месту развертывания наступления доходят единицы – там одна-две бронированных машины, все остальное расстреливается в поле. Потому что, во-первых, открыто, во-вторых, большое плечо там", – заявляют россияне.

Война в Украине: другие заявления россиян

Ранее соратник террориста Игоря Гиркина (Стрелкова) Максим Калашников заявил, что ВСУ устраивают оккупационным войскам РФ мясорубку. Ситуацию на левобережье Днепра в Херсонской области он назвал "ловом войск РФ на живца".

Тем временем бойцы ЧВК "Вагнер" высказывают свое возмущение уже диктатору Путину. Один из наемников наехал на президента РФ и обвинил его в том, что он оставил покалеченных в боях против Украины "вагнеровцев" на произвол судьбы – без работы и без пенсии.

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