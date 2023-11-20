Российские оккупационные войска очень мощно штурмуют Авдеевский коксохимический завод, отметил офицер.

Российские оккупанты продолжают штурмовать позиции украинских войск в районе Авдеевки Донецкой области. Для этого враг использует различные методы – в частности технику, нашпигованную взрывчаткой.

"За последние несколько дней мы наблюдали несколько случаев, когда оккупанты пытались запускать камикадзе из техники. Оккупанты нашпиговывают технику большим количеством взрывчатки и направляют ее на полном ходу на позиции ВСУ. В частности, это была автомобильная техника и в одном случае МТ-ЛБ. Впрочем, хочу подчеркнуть, что техника оккупантов является первой целью для всех подразделений. Поэтому эту технику уничтожали сразу", – рассказал в эфире "Эспрессо" офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады им. Я. Гандзюка Сергей Цехоцкий.

Кроме того, по словам военного, российские оккупационные войска очень мощно штурмуют Авдеевский коксохимический завод. Однако ситуация на предприятии находится под контролем ВСУ.

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"Противник очень мощно штурмует Авдеевский коксохимический завод. Наши подразделения держатся. Однако хочу подчеркнуть, я раньше об этом говорил, что сам завод – это крепость в крепости. Поэтому там готовится очень много сюрпризов для противника. Ситуация в целом находится под контролем", – резюмировал офицер.

Война в Украине: важные новости

Российские оккупанты обстреляли Никополь Днепропетровской области. Враг ударил из тяжелой артиллерии. В результате атаки есть погибшая и раненый. Также оборваны линии электроснабжения, повреждены частные дома и автомобили.

Между тем украинская энергетика получила три уровня защиты от вражеских ракет и дронов. Как рассказали в Государственном агентстве восстановления и развития инфраструктуры Украины, один из уровней защиты заключается в сооружении сооружения габионов и биг-бегов.

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