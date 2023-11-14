По его словам, чем больше ВС РФ атакуют – тем больше теряют.

Соратник российского террориста Игоря Гиркина (Стрелкова) Максим Калашников, говоря о ситуации на фронте, заявил, что ВСУ устраивают оккупационным войскам РФ мясорубку. По его словам, захват плацдарма на левобережье Днепра – это "лов наших войск на живца".

"Логика такова: части ВСУ (пускай даже элитная морская пехота) высаживаются в Крынках. При этом такой переправе ВС РФ почему-то помешать не могут, невзирая на превосходство в воздухе и в стволах артиллерии. Мало того, авиация ВСУ начинает делать рейды вглубь наших позиций – в ПВО у нас есть немалые бреши. Итак, ВС РФ сразу же предпринимает попытки сбросить морскую пехоту бандер в реку с Крынковского плацдарма. Начинает штурмы в лоб – мясные атаки. А ВСУ через Днепр начинает дальнобойными системами и дронами накрывать наши войска, их штабы, артиллерию, танков. По сути, нас истребляя", – написал он в своем блоге.

По его словам, чем больше ВС РФ атакуют – тем больше теряют. Оккупанты на фронте утверждают, что "время на шаг впереди них", а у украинских военных огромное превосходство в дронах.

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"Борьбы с ними нет, а ударные дроны ВСУ достают даже САУ "Мста" в сорока километрах от ЛБС. У беспилотных бомберов ВСУ – все больше грузоподъемности, появились дроны, способные нести по восемь (!) 82-мм мин! По сути это – возможности самолетов Первой мировой. Но с гораздо большой точностью метания. Это буквально выбивает нашу пехоту. Да и технику тоже. Малокалиберной зенитной артиллерии для борьбы с дронами-убийцами у нас отчаянно не хватает", – подчеркнул Калашников.

Россиян не спасает от дронов даже пресловутая РЭБ. Кроме того, по словам соратника Гиркина, оккупанты проигрывают ВСУ контрбатарейную борьбу.

"Их арта перемалывает нас. А вот у врага с РЭБ и радиотехнической разведкой все хорошо. Добавлю от себя: наше начальство не может провести даже локальную воздушную наступательную операцию: перебить ПВО врага хотя бы на одном критическом участке фронта и полностью изолировать его, громя подвоз всего необходимого ВСУ с неба. Да и сами части врага, его артиллерию, склады, штабы, тяжелую технику", – отметил он.

В конечном итоге борьба за плацдарм в Крынках превращается в перемалывание оккупационных войск РФ. По словам Калашникова, пытаясь дать отпор Силам обороны Украины, штурмовые отряды и техника РФ "попадают под убийственные обстрелы из-за реки и атаки БПЛА".

"То же самое наблюдается и у Авдеевки, увы. Мы снова получаем свой Бахмут. Оставив Херсон осенью 2022-го, ВС РФ лишились возможности ударить во фланг и тыл ВСУ на юге, открывая путь на Одессу. И сейчас получают не очень приятную перспективу собственного истощения/обескровливания. Враг, черт возьми, навязал нам инициативу! Если не перенести войну в иную сферу, то все может окончиться для нас крайне плохо. Собственно на линии фронта враг нас технически превосходит. Да, он не производит сам тех систем, что применяет, он – грамотный пользователь. Но таким же грамотным пользователем оказались в свое время японцы (1904-1905 гг.) на кораблях британской постройки", – добавил он.

"Рассерженный патриот" Калашников убежден, что если этого не сделать, а в Кремле и дальше будут верить, что "ВСУ кончатся и Запад устанет поддерживать Киев", РФ может сама попасть в жернова "перемалывания" своих войск.

"Добавим к сему то, что ЦБ РФ подъемом учетной ставки успешно перемалывает промышленность и импортозамещение в самой РФ, громит наш тыл. Особенно это касается военно-промышленного комплекса. Ибо у него идет "вымывание" оборотных средств (на гособоронзаказе не сильно проживешь, МО РФ безбожно режет затраты), а кредитами "оборотку" не пополнишь. Проценты слишком высоки. Это неминуемо приведет к тому, что наш ВПК не сможет совершенствовать оружие и современные технические системы", – резюмировал он.

Война в Украине: актуальные новости

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Россия намертво завязла в войне. Однако, по его словам, для полного поражения страны-агрессора необходимы две вещи: мир должен принять то, что РФ должна проиграть в войне, и поставлять Украине современное оружие.

Тем временем в прифронтовых районах Луганской области массово травят оккупантов. Россияне жалуются, что там процветает партизанщина – военным РФ продают пельмени с иглами, энергетики с серой, а дети дарят солдатам оккупационных войск зажигалки, которые взрываются.

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