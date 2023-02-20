Саркастическую речь главаря ЧВК заключенные слушали с улыбкой.

Главарь частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин в очередной раз публично прокомментировал казнь своего наемника Евгения Нужина. Вернувшегося из плена "вагнеровца" убили кувалдой по голове за то, что в интервью украинским журналистам он осудил войну и заявил о желании воевать против русских.

Как сообщает Телеграм-канал "Осторожно, новости", о казни Нужина Пригожин вспомнил во время вербовки зэков в одной из российских колоний, отвечая на вопрос о вероятности попадания наемников в плен.

"В последний раз в СМИ вся страна обсуждала: был такой Нужин - сдался, сам сказал, что хочет воевать против русских. Х*й знает, кто (его казнил - УНИАН). Мы не при делах, кто-то его поймал, голову кувалдой разбил", - сказал Пригожин с ноткой сарказма.

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Заключенные отреагировали на это одобрительным смехом. По его словам, "в плену может подфартить", некоторых "Вагнер" даже возвращает. Однако он советует взрывать себя гранатой, чем идти в плен.

"Наших лучше особо не чепушить. Хотя могут кастрировать, издеваться, поэтому лучше граната и все, до свидания", - заявил Пригожин.

Казнь "вагнеровца" Нужина

В ноябре 2022 года уже в ходе войны в Украине боевики "Вагнера" демонстративно убили кувалдой Евгения Нужина - бывшего российского узника, который был завербован на войну, попал в украинский плен и был выдан обратно по обмену.

В феврале 2023 "вагнеровцы" снова устроили показательную казнь кувалдой одного из своих боевиков. Однако на этот раз случай вызвал ряд сомнений и подозрений в том, что это была лишь постановка на заказ лично Пригожина.

Использование кувалды как орудия показательной казни практикуют боевики так называемой "Группы Вагнера". Впервые широко известно об этом стало в 2017 году, когда вагнеровцы в Сирии показательно забили кувалдой дезертира сирийской армии.

После этого кувалда и отсылка к той казни стали одним из неформальных брендов "вагнеровцев". Причем боевики сами кичились тем убийством и регулярно на него намекали.

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