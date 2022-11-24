Так "повар Путина" отреагировал на новость о возможном признании его ЧВК террористической организацией.

Глава частной военной компании "Вагнер" через своего юриста передал Европейскому парламенту кувалду со следами "крови". Таким способом он ответил на новость о возможном признании его ЧВК террористической организацией.

Как сообщают Медуза и пресслужба компании Пригожина "Конкорд", юрист "повара Путина" пафосно отдал кувалду пропагандистским блогерам, которые передадут ее в Европейский парламент.

На кадрах видно, как адвокат Пригожина передает кувалду со следами бутафорской крови российским псевдоблогерам. "Подарок" упакован в футляр для музыкальных инструментов.

Видео дня

"Сегодня я провел совещание командиров ЧВК "Вагнер" и сообщил им это печальное известие. Не знаю, каким законом руководствуется Европарламент, но по нашему законодательству с сегодняшнего дня мы объявляем Европарламент распущенным. Но прежде чем эта процедура вступит в законную силу, мне поручено передать в Европарламент информационный кейс. Если у вас есть их контакт, предлагаю сделать это совместно – подготовить и отправить", - прокомментировал Пригожин.

Что означает кувалда в культуре ЧВК "Вагнер"

Пригожин неслучайно передал Европарламенту именно кувалду. Этот предмет "вагнеровцы" используют для показательных казней. В частности, недавно наемники казнили кувалдой зэка - "вагнеровца", который сдался в плен ВСУ и публично заявлял, что хочет воевать на стороне Украины.

Видео с казнью Евгения Нужина опубликовал близкий к ЧВК "Вагнер" Телеграм-канал. Сам Пригожин заявлял, что Нужин "встретился с очень плохими, но справедливым людьми".

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