Во время вербовки зэков он также добавил, что на фронте "перспективы не самые лучшие".

Главарь частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин в поисках пушечного мяса снова поехал в турне по колониям с целью завербовать больше зэков. Во время общения с осужденными "повар Путина" сделал резонансные заявления и даже открыто пошел против Кремля.

Как сообщает Телеграмм-канал "Осторожно, новости", Пригожин отвечал зекам как на типичные вопросы о службе в "Вагнере", так и на вопрос о "сдаче" Херсона и реальную ситуацию на фронте.

По его словам, военная специальность в ЧВК не нужна, всех учат "с нуля", но ее учтут при наличии. Если "двухсотый" наемник был сиротой, то 5 млн после его ликвидации поделят между зеками и "товарищами". Сослуживцам погибшего отдают 4 миллиона, а один отправляют как "грев на зону" (продукты и вещи, которые обычно запрещены).

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Один из зэков спросил, какая ситуация на фронте, в частности какие населенные пункты на линии разграничения оккупантам не по зубам. Пригожин неожиданно заявил, что Херсон "сдал" Кремль.

"Часов Яр? Укр*пский. Он и был укр*пским. Херсон? Да, Херсон уже давно Кремль сдал", - заявил Пригожин.

Он также добавил, что на фронте "перспективы не лучшие", а украинцев ошибочно считали слабыми.

"Перспективы? Не самые лучшие. Про*бано столько, что исправлять очень сложно... Решили что укр*пы напугаются, а укр*пы такие же, как мы с вами. У них такие же железные яйца. Пленного берешь, говоришь: "Почему не сдаешься?", а он отвечает: "А ты чего не сдаешься?",- заявил Пригожин.

"Вагнер" против Минобороны и Кремля

Между "Вагнером" и Минобороны произошел конфликт, перешедший в публичную плоскость. Пригожин открыто вступает в конфронтацию с Герасимовым и Шойгу, заявляя об успехах своих наемников и беспомощность кадровой армии на поле боя. Андрей Пионтковский говорил, что Сергей Шойгу и Валерий Герасимов совершили военный мини-переворот. Эксперт отмечал, что Герасимова назначили командующим оккупантами в Украине не для победы России. По словам эксперта, Герасимов и Шойгу хотели ликвидировать Евгения Пригожина.

Сейчас конфликт обострился, ведь Минобороны перекрыло все поставки боеприпасов "Вагнеру". Несколько дней назад наемники "Вагнера" записали видеообращение об огромных потерях на фоне десятков трупов. Они заявили, что из-за отсутствия боеприпасов ежедневно гибнут сотни боевиков.

Сегодня Пригожин снова публично обострил конфликт с Минобороны РФ из-за прекращения поставок боеприпасов его наемникам. В очередном эмоциональном обращении он обвинил командование в том, что оно прикрыло "вагнеровцам" поставки снарядов и из-за этого его бойцы несут огромные потери.

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