Скабеева истерит из-за приезда американского лидера в Украину, у "экспертов" в студии тоже знатно "подгорает".

На фоне визита американского президента Джо Байдена в Киев у россиян случилась настоящая истерика. Так, в эфире росТВ главная путинская пропагандистка Ольга Скабеева даже рассуждает о том, что главе США "дали гарантии безопасности" на время приезда в Украину.

"Можно было, конечно, угрохать Байдена, но это было уже совсем, наверное", - сказал генерал-лейтенант РФ в отставке Евгений Бужинский.

В ответ Скабеева вскипела и начала орать о том, что "угрожать Путину - нормально", "взорвать Северный поток тоже годится", а вот "угрохать Байдена - это "совсем".

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Гости студии после этого начали цинично рассуждать на тему того, а кто в случае смерти президента США придет к власти. Также Бужинский добавил, что "гарантии безопасности Байдену были даны со стороны РФ".

Визит Джо Байдена в Киев

20 февраля президент США Джо Байден прибыл в Киев. Отметим, что его визит нигде не анонсировали в целях безопасности. Американский лидер был запечатлен на Михайловской площади в столице во время воздушной тревоги.

Байден в день визита в Киев заявил о новом пакете военной помощи для Украины на сумму в 500 миллионов долларов.

Вместе с президентом США в Киев приехал советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан.

Зеленский после переговоров с Байденом сказал, что результат визита американского лидера в Киев станет ощутимым на поле боя в борьбе с российским агрессором.

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