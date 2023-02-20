Над вопросом визита Байдена в Украину работал его советник по нацбезопасности, сегодня он - в Киеве тоже.

В Киев приехала американская делегация. Президент США Джо Байден провел встречу с Владимиром Зеленским. Об этом сообщили у главы украинского государства.

А глава ОП Украины Андрей Ермак встретился с советником Байдена по нацбезопасности Джейком Салливаном. Соответствующие фото представитель Зеленского опубликовал в своем Телеграмм-канале.

"Хочу поблагодарить советника Джо Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана, с которым мы работали, в том числе и над вопросом визита. Очень рад конструктивному сотрудничеству с Джейком, которое всегда дает мощный результат", — написал Ермак.

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Он назвал стратегическим визит Байдена, после которого многие вопросы будут ускорены. Вероятно, речь идет о вопросах западного вооружения.

Визит Байдена в Киев

В понедельник, 20 февраля, Байден находится с визитом в Киеве, он уже встретился с Зеленским.

Президент Соединенных Штатов Америки анонсировал предоставление Украине критически важного вооружения, включая артиллерийские боеприпасы, противотанковые системы и радары воздушного наблюдения.

Байден уточнил, что сегодня в Киеве встречается с президентом Украины Владимиром Зеленским и его командой для расширенной дискуссии по поддержке Украины.

Зеленский после переговоров с президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом заявил об ожиданиях мощного пакета оборонной поддержки для Украины.

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