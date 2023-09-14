Крейсер должен получить 80 вертикальных пусковых установок под ракеты "Калибр", "Оникс" и "Циркон", но есть нюанс относительно их физического пуска.

РФ потратила 5 млрд долларов на ремонт корабля "Адмирал Нахимов", анонсированного как фрегат, который способен на пуски десятков ракет "Калибр", "Оникс" и "Цирконов", но его реактор даже еще не проверила.

Как сообщает Defense Express, пропагандисты РФ заявили, что в ноябре 2023 года кораблестроительное предприятие "Севмаш" хочет провести физический пуск двух реакторных силовых установках на атомном крейсере "Адмирал Нахимов" проекта 11442М, который длительное время проходит ремонт на этой корабельной. Агрессор уверяет, что факт физического пуска реакторов на крейсере будет означать начало полномасштабных испытаний, которые позволят в частности "сделать вывод о функциональности всей ядерной энергетической установки".

То есть, россияне во время этих испытаний проверят, реально ли вообще на этом корабле запустить реактор и вывести его в море. Уже потом можно будет планировать вероятный ввод в строй "Адмирала Нахимова" как флагмана Северного флота вместо крейсера "Петр Великий", который хотят пустить на металлолом.

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Defense Express отмечает, что по состоянию на август 2023 года те же пропагандистские издания фиксировали, что на перманентный ремонт атомного крейсера "Адмирал Нахимов", продолжающийся еще с 1997 года, уже потрачено более 200 млрд рублей. Это примерно 5 миллиардов долларов.

"Для сравнения - для США дешевле обошлось даже построение революционного эсминца USS Zumwalt, который стоил "всего" 4,4 миллиарда долларов, а новый эсминец класса Arleigh Burke может стоить вообще в 2-3 раза дешевле, чем россияне уже потратили на ремонт и модернизацию "Адмирала Нахимова", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что ранее пропагандисты государства-агрессора заявляли: этот атомный крейсер в результате ремонта и модернизации должен получить 80 вертикальных пусковых установок под ракеты "Калибр" и "Оникс", а также под гиперзвуковые "Цирконы". Однако, на самом деле оказалось, что сами россияне еще не уверены, можно ли будет на этом крейсере запустить реакторы и вывести его хотя бы на ходовые испытания.

Фрегаты "Адмиралы" РФ имеют тяжелую историческую судьбу на море

Надо отметить, что существовало уже несколько кораблей с названием "Адмирал Нахимов", которых постигла горькая участь. Первый с таким названием погиб 15 мая 1905 года в водах Цусимского пролива. Другой крейсер "Адмирал Нахимов", переименованный в "Красную Украину", погиб 12 ноября 1941 года вследствие попадания немецких авиабомб (это произошло у Графской пристани Севастополя).

По некоторым данным, еще один "Адмирал Нахимов" - легкий крейсер Черноморского флота - был участником "испытаний" ядерного взрыва в 1961 году, после чего его уничтожили по указанию "сверху" во время испытаний нового оружия - противокорабельных ракет.

Очередной "Адмирал" - большой противолодочный корабль - погиб на мелководье Бомбейской банки. После этого его разобрали на металл в Индии.

Еще один корабль (бывший "Берлин") во время Второй мировой войны был плавучим госпиталем, а после нее несколько раз подрывался на минах. Затем его использовали как пассажирский лайнер. 31 августа 1986 года он потерпел крушение (столкнулся с другим судном) в 15 км от Новороссийска и 4 км от берега. Тогда погибли более 400 человек.

Напомним, сейчас РФ время от времени использует для угроз на море еще один корабль "Адмирал". Речь идет о фрегате "Адмирал Эссен", который Россия вывела в Черное море для обстрелов Украины 5 сентября.

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