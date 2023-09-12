Стало известно, сколько "Калибров" угрожает Украине.

Враг увеличил количество корабельной группировки в акватории Черного моря до 17 единиц. Российские оккупанты вывели в Черное море ракетоноситель, который может нести крылатые ракеты "Калибр".

"В том числе вывел ракетоноситель на боевое дежурство. Это малый ракетный корабль проекта "Буян-М", снаряжение которого до 8 "Калибров". Уровень ракетной угрозы остается высоким", - говорится в сообщении пресс-службы Сил обороны юга Украины.

Кроме того активность тактической авиации противника остается системной. Отмечается, что враг терроризирует гражданское судоходство, сбрасывая управляемые авиабомбы в направлении Змеиного. Людей просят реагировать на сигналы воздушных тревог.

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Ситуация в Черном море - это надо знать

По состоянию на утро вторника, 12 сентября, корабельная группировка российских оккупантов была развернута в количестве 13 единиц: 12 кораблей – в Черном море, один – в Азовском. Ракетоносители были заведены в пункты базирования.

В то же время, украинские военные сообщали, что оккупанты нанесли авиационные удары с применением четырех управляемых авиабомб в район населенных пунктов Херсонского и Бериславского районов, а также в направлении острова Змеиный (Одесская область).

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