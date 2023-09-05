Стало известно, сколько ракет угрожает Украине.

Россия вывела на боевое дежурство в Черное море надводный ракетоноситель, сообщили в пресс-службе Сил обороны юга Украины.

"Фрегат "Адмирал Эссен" может быть снаряжен 8 ракетами типа "Калибр". Уровень ракетной угрозы остается стабильно высоким", - говорится в сообщении.

Население просят реагировать на сигналы воздушной тревоги.

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Как сообщал УНИАН, утром 5 сентября корабельная группировка врага была развернута в количестве 11 единиц: десять кораблей - в Черном море и один - в Азовском. Ракетоносители были заведены в пункты базирования.

"Адмирал Эссен" - второй фрегат проекта 11356Г ("Буревестник"), класса "Адмирал Григорьевич", находящийся на вооружении Черноморского флота РФ. Корабль входит в состав 30-й дивизии надводных кораблей ЧФ.

7 ноября 2014 года фрегат спустили на воду. Основу ударного вооружения корабля составляют универсальные пусковые установки 3С14, способные использовать ракеты "Калибр", "Оникс".

24 февраля 2022 года корабль атаковал украинский гарнизон на острове Змеиный. По требованию сдаться, украинские защитники дали ответ "Русский военный корабль, иди на х..и". Запись этого ответа быстро распространилась по социальным сетям и стала мемом.

В марте 2022 года участвовал в обстрелах Одессы.

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