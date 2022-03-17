На Нику Белоцерковскую уже завели дело.

Популярная блогерша Ника Белоцерковская в своем Instagram публикует посты о войне в Украине, в которым рассказывает своим подписчикам правду о том, что происходит на самом деле.

Следственный комитет Российской Федерации увидел в этих постах признаки дискредитации власти и вооруженных сил РФ. На Белоцерковскую уже завели уголовное дело, и теперь ей грозит наказание от штрафа около 5 миллионов рублей (1,5 миллиона гривен) до 15 лет тюрьмы.

Стоит отметить, что Ника родилась в Одессе. Позже она переехала в Санкт-Петербург, а сейчас и вовсе живет во Франции.

Когда началась полномасштабная война в Украине, Ника призывала россиян остановить это. Также она поддерживала Украину. Кроме того, она неоднократно осуждала президента РФ Владимира Путина.

"Украина, я с тобой. Держись, моя родная", - писала Белоцерковская.

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