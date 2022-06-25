Сегодня, 25 июня, подруга Поляковой - русский блогер Ника Белоцерковская, известная в соцсетях как Belonika - празднует свое 52-летие.

Певица и тренер "Голоса страны-12" Оля Полякова, которая сейчас вместе с детьми после полномасштабного вторжения РФ в Украину находится во Франции, обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с необычной просьбой.

Как известно, во Франции Полякову вместе с двумя ее дочерьми приютила Ника Белоцерковская - подруга артистки, известная российская блогерша, известную в соцсетях как Belonika. Она родилась в Одессе, выросла в Санкт-Петербурге, а последние годы живет во Франции.

Белоцерковская стала одной из тех россиян, кто открыто осудил Путина за нападение на Украину. Как следствие - на блогерку начали "охоту" в РФ: арестовали имущество, возбудили уголовные дела.

Сегодня, 25 июня, Белоцерковская празднует свое 52-летие. Поэтому Оля Полякова поздравила свою подружку, опубликовав пост в Instagram.

"Это наша Ника! И у нее сегодня день рождения! А наша, потому что с первого дня войны за нас, несмотря на первое уголовное производство в России за правду про Украину и российскую агрессию, затем федеральный розыск, а накануне своего др, в России арестовали все ее имущество! А она все равно говорит и пишет правду, а еще помогает Одессе, госпиталям и раненым, потому что зов крови, потому что одесситка", – отметила Полякова.

Кроме того, по случаю дня рождения Белоцерковской Полякова решила обратиться к президенту Зеленскому и попросила его сделать подарок ее подруге – предоставить украинское гражданство.

"В день рождения этой смелой женщины я хочу обратиться к нашему президенту Владимиру Зеленскому и попросить самый лучший подарок в мире — украинское гражданство для Вероники Белоцерковской, как для верной дочери своего народа!"– отметила артистка.

Не все фловеры поддержали Полякову за такую просьбу. Однако звезда не растерялась и ответила критикам, что интересно, как некоторые наши соотечественники сначала просят россиян поддержать Украину, а потом, когда такие русские жертвуют всем, что у них есть, ради такой поддержки и просят убежища в Украине, эти соотечественники кричат, что нет "хароших русских".

"Ок, нет. Нет добрых русских. Но есть добрые и смелые люди. Люди! И они оказались способными на поступок! Поэтому теперь вопрос, насколько добрые люди мы и умеем ли мы быть благодарными?" - поинтересовалась Полякова.

Сама Белоцерковская в комментариях под постом Поляковой подчеркнула, что вполне законно может получить гражданство Украины и даже в упрощенном порядке.

"Дорогие, кто переживает за мое гражданство, комментаторы. Не нервничайте – его я могу получить на абсолютно законных основаниях и даже в упрощенном порядке - по праву рождения в Одессе и, потому что у меня там же живет часть моей семьи. Не тратьте нервы, я ничего ни у кого не прошу", – написала подруга Поляковой.

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