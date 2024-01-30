Более половины осужденных за пытки совершали преступления коллективно.

Аналитики, изучившие десятки уголовных дел, вывели реальный образ злоумышленника, который в России пытает людей. В основном это полицейские.

Как сообщает ресурс "Команда против пыток", специалисты проанализировали соответствующую статистику примерно за два десятка лет. В частности, "портрет пытателя" составлен на основе изучения данных реальных людей, обстоятельств совершения преступлений и пр.

"Команда против пыток" составила "портрет пытателя", изучив данные о 141 осужденном за пытки за последние 23 года. Как выглядят люди, осужденные за превышение должностных полномочий? Все осужденные – мужчины", – говорится в сообщении.

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Большинству из этих мужчин (76%) на момент совершения преступления не исполнилось 35 лет. То есть, пытки можно назвать "молодым" преступлением, которое, в основном, на совести сотрудников правоохранительных органов РФ.

"Сотрудники МВД составляют большинство осужденных за пытки. Это 92 процента – 130 человек из различных структурных подразделений Министерства внутренних дел", – уточняет ресурс.

Пытки чаще носят коллективный характер – 57% всех осужденных совершили преступление в соучастии. Отмечается, что этот вывод близок к исследованиям фонда "Общественный вердикт", изучившего дела о "превышении полномочий с применением насилия" за 2022 год. Аналитики фонда ознакомились с решениями судов по делам о пытках в 60 регионах России по открытым источникам – официальным сайтам городских и районных судов.

"Команда против пыток" уточняет, свои исследования провела, изучив 75 приговоров по делам о превышении должностных полномочий (часть 3 статья 286 УК), вступивших в силу с 2001 года. Именно в этих документах фигурирует 141 человек – граждане РФ, признанные виновными в пытках.

"Портрет осужденного мы составляли по данным пола, возраста, ведомственной принадлежности, а также его роли в преступлении", – говорится в сообщении.

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