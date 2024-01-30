Специалисты говорят, что это результат попытки взять под контроль российскую часть интернета.

В России произошел масштабный сбой в работе интернета. Как сообщает телеграм-канал "Код Дурова", специализирующийся на сфере интернет-технологий, произошла "масштабная поломка" в доменной зоне RU.

"В Рунете сейчас сбоят сотни сервисов и сайтов. На текущий момент пользователи жалуются на проблемы с доступом к сайтам крупных банков, маркетплейсов и прочих часто используемых россиянами сервисов", – говорится в сообщении.

В соцсетях россияне массово жалуются, что не открываются популярные сайты в доменной зоне RU (в их числе "Яндекс", "Вконтакте" и сайт портала государственных услуг). Также недоступны приложения различных сервисов (например, приложения "Тинькофф", Avito, Wildberries и другие). Не удается получить доступ к российским сайтам в том числе из-за рубежа, говорят пользователи.

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"Всё сломалось, у меня работает исключительно телеграм. Если перестанет работать и он - наступит долгожданный цифровой детокс. К лучшему!" – написала в Телеграм пропагандистка Ольга Скабеева.

Как поясняет "Код Дурова", произошел сбой DNSSEC — это набор расширений протокола DNS, призванного гарантировать достоверность и целостность данных в сети. Благодаря ему в доменной зоне RU гарантируется исключение вероятности подмены IP-адреса в результате атак.

Проект "Сетевые свободы" пишет, что ранее российские власти обещали перевести всех пользователей страны на российский сервер DNS. "Вероятно, именно это сейчас и происходит с массой сайтов в зоне .ru", — сообщает телеграм-канал проекта.

Координационный центр доменов .ru и .рф подтвердил сбой в инфраструктуре DNSSEC. Директор центра в комментарии "Фонтанке" заявил, что их специалисты "работают над устранением проблемы".

Министерство цифрового развития РФ обещает, что доступ к сайтам с доменом .ru восстановят "в ближайшее время".

Проблемы с интернетом в России: последние новости

Как писал УНИАН, в России начали выключать мобильный интернет по ночам в ряде регионов, чтобы работали системы РЭБ. Первыми "жертвами" стали жители северо-западных регионов страны, в частности Санкт-Петербурга, куда недавно очень удачно прилетели украинские беспилотники.

Также мы рассказывали, что в подконтрольной Кремлю Якутии местная администрация "обрубила" населению работу популярных мессенджеров Telegram, WhatsApp и Viber. Это произошло на фоне протестов местных жителей против ситуации в регионе.

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