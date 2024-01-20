Обвиняемый в России в призывах к экстремистской деятельности бывший главарь "ДНР", военный преступник Игорь Стрелков-Гиркин рассказал, что его "психологически пытают" ежедневными трансляциями шоу российского пропагандиста Владимира Соловьёва. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что его по утрам заставляют слушать эфиры по радио, а днём и вечером - смотреть их по телевизору. При этом террористу запрещают выключать трансляции или делать звук потише.
По информации канала, военный преступник сидит в одиночной камере, в которой даже не с кем поговорить. Единственное место, где он может не слушать и не видеть Соловьёва, - это зал судебных заседаний.
Суд над террористом Гиркиным - подробности
Игоря Стрелкова-Гиркина оставили под стражей еще на полгода. Сторона обвинения определилась с позицией относительно срока заключения для боевика. Зато адвокат террориста Александр Молохов заявил, что прокурор просит назначить 4 года и 11 месяцев лишения свободы Гиркину, обвиненному в призывах к экстремистской деятельности.
Недавно он заявил, что боится, что его ждет судьба главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Преступник рассказал, что ожидает обвинительного приговора, но еще больше опасается, что его убьют.