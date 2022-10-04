Странные смерти фиксируются в разных регионах России.

Российские мобилизованные умирают при странных обстоятельствах в призывных пунктах. В этот раз тело обнаружили в военной части Омска.

Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Отмечается, что в воинской части Омска умер житель Красноярска Дмитрий В. Причина смерти неизвестна. В бюро судебно-медицинской экспертизы Омской области не смогли ее установить, а экспертиза займет полтора месяца. У мужчины остались двое маленьких детей.

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Жена погибшего так же не знает подробностей случившегося. При этом супруга его близкого друга, которого тоже мобилизовали, заверила, что у Дмитрия не было склонности к суициду.

По словам женщины, в части произошел конфликт с другими военными, из-за чего начали поступать угрозы. В связи с этим они считают, что житель Красноярска умер не своей смертью.

СМИ сообщают, что это уже седьмой случай смерти мобилизованных на призывном либо сборном пунктах или в полиции за последние дни.

Дргуие смерти мобилизованых в РФ - что известно

3 октября стало известно о смерти троих мобилизованных россиян в Свердловской области. Сообщается, что один покончил самоубийством, у другого произошел сердечный приступ, а третий умер дома от цирроза печени.

Кроме того, росСМИ сообщили, что во Владивостоке мобилизованный мужчина скончался в отделении полиции. Его задержали в военкомате.

Еще один мобилизованный умер на плацу. Предварительная причина, тромбоэмболия.

Также была зафиксирована еще одна смерть в Тюменской области на призывном пункте.

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