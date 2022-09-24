В России значительно ужесточили наказания для военных.

В субботу, 24 сентября, в России президент-диктатор Владимир Путин подписал пакет поправок в Уголовный кодекс РФ.

Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

В частности, закон вносит в Уголовный кодекс РФ понятия "мобилизация", "военное положение" и "военное время".

Видео дня

Так же вводится наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет за:

добровольную сдачу в плен при условии, что отсутствуют признаки преступления, предусмотренного статьей "Госизмена" (от 3 до 10 лет);

за мародерство (до 15 лет);

за неявку в военкомат после получения повестки;

за неявку или самовольное оставление места службы (дезертирство) призванными на военные сборы из запаса - они будут нести ответственность наравне с контрактниками;

за отказ участвовать в военных или боевых действиях во время военного положения или в условиях вооруженного конфликта.

Законом также вводится также ряд статей о неисполнении государственного оборонного заказа и нарушение условий государственного контракта.

Мобилизация в России

21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. Впоследствии стало известно о планах призвать в армию 300 тысяч россиян. Перед этим в России внесли изменения в Уголовный Кодекс – теперь за отказ от участия в военных или боевых действиях будут наказывать лишением свободы на срок от двух до трех лет. Теперь планируют также сократить список заболеваний, которые позволяют освободиться от военной службы.

Россияне массово пытаются покинуть страну, но соседние страны этому не рады: например, Финляндия, куда пытается попасть множество россиян призывного возраста, собирается полностью ограничить им въезд.

Третий день мобилизации в России показал, что ее вряд ли стоит называть "частичной": людей по всей стране собирали по повесткам, врученным лично или на работе, на призывных пунктах и отправляли самолетами, поездами и автобусами.

Мобилизованные россияне напиваются до неадекватного состояния и снимают это на видео.

Оружие, которое дают россиянам, находится в плачевном состоянии. В сети появилось видео, как мобилизированным выдают ржавые автоматы.

Также решение о частичной мобилизации в России повлекло протесты в российских городах. Примечательно, что это произошло впервые с весны.

21 сентября на акциях задержали более 1300 человек в 39 российских городах. Хотя звучали обещания мобилизовать лишь тех, кто служил в армии раньше, в полицейских участках раздавали повестки задержанным протестующим.

В субботу, 24 сентября, анонсирована новая волна протестов против мобилизации.

Вас также могут заинтересовать новости: