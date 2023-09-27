Кроме того, ликвидировано около 320 оккупантов.

За прошедшие сутки Силами обороны Украины уничтожено 320 российских оккупантов, а всего с начала полномасштабного вторжения потери врага составили около 276 990 человек. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Также уничтожено много вражеской техники:

38 артиллерийских систем (всего – 6337),

24 БПЛА оперативно-тактического уровня (4948),

3 танка (4675),

4 боевые бронированные машины (8950),

1 средство ПВО (534),

29 автомобилей и автоцистерн (8792),

2 единицы специальной техники (927).

Также с начала полномасштабного вторжения уничтожено 792 вражеских РСЗО, 315 самолетов, 316 вертолетов, 1529 крылатых ракет, 20 кораблей и катеров, 1 подводная лодка.

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Ситуация на фронте

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты в течение минувших суток атаковали на трех направлениях фронта. Горячее всего было под Марьинкой. За прошедшие сутки оккупанты совершили 13 неудачных попыток вытеснить украинские подразделения с занимаемых позиций.

На Авдеевском направлении Силы обороны отбили атаки противника в районе населенного пункта Северное Донецкой области. На Запорожском направлении украинские воины отбили атаку противника в районе южнее Новодаровки Запорожской области.

В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Также на Херсонском направлении силы обороны продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожают склады обеспечения и наносят успешное поражение по тылам противника.

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