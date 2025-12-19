Эти советы помогут вашему нефритовому растению процветать. Также эксперты рассказали, где лучше поставить "денежное дерево", чтобы оно привлекало в дом изобилие.

Существует множество сортов комнатных растений, но некоторые выделяются больше других своими красивыми и уникальными особенностями.

К таким относится нефритовое растение - это толстянка овальная (Crassula ovata), также известная ка денежное дерево, пишет Veranda. Нефритовое растение обычно называют "денежным деревом", "счастливым деревом", "долларовым деревом" или "деревом дружбы".

Где нужно поставить "денежное дерево"

"Считается, что это растение приносит удачу и по фэн-шуй его ставят у входной двери, чтобы привлечь богатство внутрь", - отметила специалист по комнатным растениям Элдред Штайнкопф.

Что не любит "денежное дерево"

Специалисты советуют сажать "денежное дерево" в хорошо дренирующую почвенную смесь. "Использование правильной почвенной смеси очень важно, потому что нефритовым растениям нужно много кислорода вокруг корней", - объяснила Штайнкопф.

Избегайте посадки нефритового растения в слишком большой горшок. Штайнкопф отметила, что лучше посадить "долларовое дерево" в слишком маленький горшок, чем в слишком большой. Дело в том, что корневая система у этих растений не очень развита и если его посадить в слишком большой горшок, лишняя почва останется влажной, и это может привести к гниению корней.

Сколько света нужно "денежному дереву"

"Нефритовому растению нужно как можно больше солнца. Если ему не хватает света, оно вытянется, то есть будет тянуться к солнцу. Это также приведет к тому, что растение станет мягким и не будет стоять прямо и крепко, как должно", - рассказала Штайнкопф.

В идеале этим растениям полезно несколько часов прямого солнечного света в течение дня. "Лучше всего подойдет окно, выходящее на запад или юг", - добавила садовод Лесли Ф. Халлек.

Она также сказала, что этим растениям будет "очень хорошо" на патио или балконе при утреннем солнце или рассеянном солнечном свете в течение дня.

Как поливать денежное дерево

"Тщательно поливайте растение. Убедитесь, что в горшке есть дренажное отверстие и даайте воде свободно вытекать из него. Поливайте снова, когда почвенная смесь почти полностью высохнет. Слишком влажный полив приведет к гниению", - рассказала Штайнкопф.

Халлек добавила, что "денежному дереву" нужно давать просохнуть между поливами.

"Если вам кажется, что растение страдает от переувлажнения, перемещение его в светлое место или добавление фитолампы часто является лучшим решением", - посоветовала она.

