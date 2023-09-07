Отмечается, что сейчас ставить на воинский учет заключенных запрещено.

Министерство обороны Российской Федерации предложило изменить правила воинского учета. Речь идет о постановке на учет граждан, отбывающих наказание в местах лишения свободы.

"Министерство обороны России предложило внести изменения в правила воинского учета, чтобы заставить отбывающих наказание становиться на воинский учет в исправительных учреждениях", - пишет российское пропагандистское издание ТАСС.

На данный момент российское законодательство определяет заключенных как таких, что не подлежат воинскому учету. Теперь же для этой категории граждан предлагают ввести понятие "специального воинского учета".

Видео дня

"Специальный воинский учет осуществляется исправительными учреждениями, исправительными центрами пенитенциарной системы … и военными комиссариатами по месту нахождения учреждений пенитенциарной системы в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим положением", - говорится в документе.

При этом в проекте поправки указано, что "постановка и снятие со специального воинского учета производятся без явки в военные комиссариаты, соответствующие списки заключенных предоставляются исправительными учреждениями по мере поступления, перевода или освобождения заключенных".

"Мобилизация" заключенных в России - главные новости

Российские заключенные ранее уже использовались Москвой в войне против Украины. В течение нескольких месяцев Россия использовала ЧВК "Вагнер" для усиления своего присутствия на передовой за счет заключенных — схема, которая сначала отрицалась и была секретной, но затем открыто продвигалась умершим главарем "Вагнера" Евгением Пригожиным. Осужденных бросали на так называемые "мясные штурмы".

Позже министр обороны РФ Сергей Шойгу перехватил идею вербовки заключеных.

Вас также могут заинтересовать новости: