'Инопланетный линкор' приблизится к Земле: ученых рассорил загадочный объект

Астрофизик спровоцировал бурную дискуссию, заявив, что нельзя исключить визит внеземной цивилизации.

Загадочный объект, который некоторые ученые считают потенциальным "инопланетным линкором", в пятницу достигнет ближайшей точки к Земле. Речь идет об объекте под названием 3i/ATLAS, пишет Sky News. Объект пролетит со скоростью более 200 км в час на расстоянии почти 300 миллионов километров от нашей планеты. Это примерно вдвое дальше, чем Солнце.

Несмотря на почти единодушное мнение астрономов, что 3i/ATLAS является кометой из-за пределов Солнечной системы, профессор Гарварда Ави Леб заявил, что не исключает и альтернативных объяснений. В комментарии Sky News он призвал человечество быть настороже, назвав ситуацию потенциальным событием типа "черного лебедя" - маловероятным, но с серьезными последствиями.

"Инопланетные технологии - это потенциальная угроза. Когда ты отправляешься на "свидание" межзвездного масштаба, ты никогда не знаешь, кто перед тобой - дружественный гость или серийный убийца", - заявил ученый.

Видео дня

По словам Леба, снимки объекта демонстрируют необычный хвост, который теоретически может быть результатом работы движущей системы. Он также обратил внимание на наличие никеля в газовом облаке вокруг объекта и на его траекторию, выровненную с орбитами планет Солнечной системы, что, по его мнению, является маловероятным случайным совпадением.

Мнение научного сообщества

Объект 3i/ATLAS впервые зафиксировали в июле как слабую светлую точку на фоне звездного неба. Впоследствии он стремительно прошел сквозь Солнечную систему: в начале октября пролетел мимо Марса, временно исчез за Солнцем, приблизился к орбите Земли и вскоре пролетит возле Юпитера, после чего снова исчезнет из поля зрения. Камеры более десятка космических аппаратов США и Европы уже направлены на объект. Представители космических агентств отмечают: его происхождение является вполне естественным.

"Это комета. Она выглядит и ведет себя как комета. Все доказательства указывают именно на это", - заявил представитель NASA Амит Кшатрия.

По оценкам ученых, комете около восьми миллиардов лет - вдвое больше, чем Солнцу и Солнечной системе. Она является своеобразным "космическим ископаемым" объектом, оставшимся после формирования неизвестной звезды в нашей галактике.

Астроном Оксфордского университета Крис Линтотт даже назвал предположение об искусственном происхождении объекта безосновательным.

"Это полная чушь. Это примерно так же, как серьезно рассматривать возможность, что Луна сделана из сыра", - заявил он.

По его словам, изменения цвета и яркости кометы легко объясняются нагревом льда и различных материалов под воздействием Солнца - явлением, которое неоднократно наблюдали ранее.

"В поведении этого объекта нет ничего, чего мы не видели бы у других комет", - подчеркнул Линтотт.

В то же время профессор Леб обвинил коллег в нежелании рассматривать альтернативные гипотезы: "Основа науки - это скромность и готовность учиться, а не высокомерие экспертов".

Это не первый случай, отмечает СМИ, когда Леб выдвигает подобные предположения: в 2017 году он также говорил о возможном искусственном происхождении межзвездного объекта Оумуамуа.

Крис Линтотт предостерег, что громкие теории без доказательств могут быть опасными.

"Искать признаки разума во Вселенной - вполне нормально. Но начинать нужно с действительно странных объектов. А этот таковым не является", - подчеркнул он.

Другие новости космоса

Напомним, по мнению ученых, крупнейший спутник Сатурна, Титан не имеет большого глобального океана под своей ледяной оболочкой, как считалось ранее. Вместо этого спуск под замерзшую поверхность Титана может привести к густой слякоти, ледяным туннелям и полостям с талой водой, которые находятся ближе к его скалистому ядру. Дело в том, что ранее интерпретации измерений "Кассини" указывали на наличие огромного подземного океана жидкой воды. Водоем считался одной из самых перспективных особенностей Титана для потенциальной жизни.

Вас также могут заинтересовать новости: