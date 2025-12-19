Графики отключений для Киева и области изменили: часов без света 19 декабря стало больше

Некоторым подочергедям потребителей добавили несколько часов без света.

Компания ДТЭК опубликовала обновленные графики почасовых отключений света для Киева и Киевской области на сегодня, 19 декабря.

Согласно сообщению, в столице трем подочередям - 1.1, 2.1 и 2.2 - добавили по 30 минут отключений на сегодня, подгруппе 4.1 добавили час, 5.2 - полтора часа, а вот подочереди 6.2 повезло меньше всего - потребители там будут без света на 3 часа больше, чем планировалось.

Также изменения затронули и Киевскую область - там некоторым группам добавили по несколько часов без электроэнергии: подочередям 4.1 и 5.2 добавили 3,5 часа без света, в то время как подочереди 6.2 сократили отключение на 1,5 часа.

Отключение света в Украине - последние новости

Ранее УНИАН писал, как будут выключать свет в Киеве и регионах 19 декабря. После массированного обстрела в начале декабря графики почасовых отключений преимущественно применяются в течение всех суток.

17 декабря в Одесской области объявили чрезвычайную ситуацию государственного уровня из-за атаки РФ по энергетической инфраструктуре. Последствия российской атаки по объектам энергетики в последнее время привели к длительному - более трех суток - нарушению нормальных условий жизнедеятельности более 50 тысяч жителей области.

По мнению главного научного сотрудника Национального института стратегических исследований Геннадия Рябцева, графики отключений электроэнергии для потребителей в Украине будут применяться объемом в 3-4 очереди, что составляет 12-16 часов в сутки.

