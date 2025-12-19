Производство этого кроссовера стартовало в 2007 году.

Механик назвал три самых надежных кроссовера, которые можно встретить на дорогах Великобритании (в Украине они тоже есть). Об этом сообщает Daily Express.

По словам представителя автосервиса Oly Autos, наиболее надежным является Volkswagen Tiguan.

"Пожалуй, мой личный фаворит - это Volkswagen Tiguan. Замечательный автомобиль", - отметил механик по имени Валид.

Вероятно, не все согласятся с такой оценкой. Хотя в исследовании WhatCar? модель Tiguan считают надежной, она не получила наивысшего балла. Согласно опросу, бензиновый Tiguan имеет рейтинг надежности 91,9%, а дизельный - 88,1%.

Стоит также сказать, что автомобиль, как и большинство современных кроссоверов, трудно назвать "доступным". В Украине новый Tiguan можно приобрести по цене около 1 800 000 гривен (топовые комплектации обойдутся дороже).

Механик выделил и несколько других моделей кроссоверов, которые он считает надежными. Это популярные в нашей стране Toyota RAV4 и Nissan X-Trail.

"На второе место я бы поставил Toyota RAV4 - очень надежный, не ошибешься. А на третьем - Nissan X-Trail, замечательный автомобиль: все крепко, комфортная езда, идеальный вариант", - заявил специалист.

Какой кроссовер выбрать - советы экспертов

Напомним, что недавно специалисты составили список из 15 самых надежных кроссоверов, которые можно приобрести за умеренную цену. В список попали, в частности, Chevrolet Trax, Toyota Highlander и Mazda CX-5.

Также ранее были названы десять недорогих кроссоверов с пробегом, которые "чувствуются на миллион долларов". Лучшим кроссовером в своем ценовом сегменте специалисты признали Acura RDX 2023 года выпуска.

По словам специалистов, эта модель может похвастаться роскошным интерьером и спортивным дизайном экстерьера.

