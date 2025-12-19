В некоторых западных странах растут настроения относительно сокращения финансовой помощи Киеву.

Ночью 19 декабря лидеры Европейского Союза достигли соглашения о займе 90 миллиардов евро на финансовых рынках, чтобы поддержать Украину в течение следующих двух лет. Европейские государства спорили о том, кто должен оплатить счет и, вероятно, этот вопрос еще не решен, пишет Politico.

Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предлагали передать средства путем конфискации российских активов в бельгийских банках. Они два месяца пытались убедить других лидеров поддержать план использования замороженных средств Москвы для предоставления займа Украине.

Но премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер отказался из-за опасений судебных исков и других репрессий со стороны Москвы. В результате Евросоюз принял план Б, по которому совместные займы будут гарантированы бюджетом ЕС, который финансируется странами-членами. Российские активы могут быть использованы для погашения этих займов, но окончательно это еще не решено.

Видео дня

По данным Международного валютного фонда, в 2026 году Украине грозит дефицит финансирования в 72 миллиарда евро.

Многие европейцы не поддерживают позицию президента Европейской комиссии, что главный приоритет европейской обороны - поддержка обороны Украины.

Институт Киля, который отслеживает финансовую поддержку Украины с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году, отмечает, что выделенные средства из бюджета ЕС для помощи Украине в 2025 году могут быть самыми низкими с начала войны. И они значительно не будут покрывать пробел, оставшийся после остановки финансирования США.

В то же время разрыв во взносах между европейскими странами растет. Хотя Франция, Германия и Великобритания значительно увеличили свои взносы в пользу Украины, скандинавские страны, такие как Швеция, Норвегия и Дания, остаются далеко впереди по процентам ВВП, которые они тратят.

При этом Италия и Испания "сделали очень незначительный вклад". Перед саммитом южные страны ЕС вместе с Бельгией отвергли план репарационных займов, тогда как Германия и северные страны настаивали на его принятии.

Кроме того, в окончательном соглашении Венгрия, Чехия и Словакия не будут участвовать в финансировании Украины.

Хотя Евросоюз из 27 государств-членов имеет совокупный ВВП в 18 триллионов евро (по сравнению с 2 триллионами евро ВВП России), наибольшее беспокойство вызывает усталость избирателей в крупных экономиках. Опрос Politico в пяти западных странах показал, что немцы и французы были менее охотно продолжать финансировать Украину, чем жители США.

В Германии 45% респондентов поддерживают сокращение финансовой помощи Киеву, тогда как только 20% высказались за увеличение финансовой помощи. Во Франции 37% желают уменьшить помощь, а лишь 24% увеличить.

Финансирование Украины - последние новости

19 декабря Европейский Союз одобрил решение о финансировании Украины на 90 миллиардов евро на 2026-27 годы. Канцлер Германии Фридрих Мерц тогда сообщил, что самое позднее Украина получит деньги во второй половине января.

При этом правительства европейских стран не смогли достичь соглашения о передаче замороженных российских активов Украине. Вместо этого странам пришлось согласовать экстренный резервный план, основанный на общем долге ЕС.

Вас также могут заинтересовать новости: