Михаил Клименко ушел из жизни 7 декабря в возрасте 38 лет.

Вдова известного украинского певца, лидера группы ADAM Михаила Клименко, Александра Норова впервые после его похорон вышла на связь. Она записала видеообращение, не сдерживая эмоций.

Ролик Александра опубликовала в Instagram. В первую очередь она поблагодарила всех за оказанную ей поддержку в этот сложный период ее жизни:

"Я каждого благодарю за объятия, за теплые слова. Спасибо за финансовую помощь, спасибо, что слушаете песни ADAM, спасибо, что поете песни, спасибо за воспоминания в сториз. Спасибо вам за ваше добро".

И далее, не сдерживая слез, она призвала всех любить друг друга:

"Я хочу напомнить вам еще раз, пожалуйста, любите друг друга, целуйтесь чаще, обнимайте друг друга, говорите слова "люблю", чаще встречайтесь с друзьями. Большое вам спасибо.

Напомним, как писал УНИАН, Михаил Клименко ушел из жизни в возрасте 38 лет. Длительное время певец был в коме из-за тяжелой болезни - туберкулезного менингита. 7 декабрястало известно о его смерти. Клименко был женат на Александре Норовой с 2009 года, у них родились двое детей.

