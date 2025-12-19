По мнению аналитиков, преувеличенные заявления Герасимова и Путина свидетельствуют о попытке создать представление о якобы победе России на поле боя.

В России утверждают о якобы захвате более 6300 кв. км территории Украины за текущий год, но эти заявления не соответствуют реалиям на поле боя, говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

Аналитики ссылаются на заявления российского диктатора Владимира Путина и начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова. В частности, глава Кремля заявил о якобы взятии российскими оккупантами под полный контроль города Северск в Донецкой области. Однако, как говорится в отчете, подтвержден только захват 77% города.

Также издание вспоминает и слова Герасимова о том, что российские оккупанты якобы захватили Купянск и контролируют 50% Константиновки. Аналитики отмечают, что не видят никаких доказательств продвижения РФ в Константиновке, близких к озвученным цифрам. По их оценкам, враг захватил лишь около 1,6% Константиновки, а их присутствие в городе составляет около 5%.

"Даже максималистские заявления российских милблогеров о продвижении России не такие масштабные, как заявления Герасимова, поскольку милблогеры утверждают, что российские войска захватили лишь около 11 процентов города", - говорится в отчете.

Указывается, что 18 декабря Герасимов заявил, что Россия захватила более 6300 кв. км территории Украины в 2025 году. При этом, 17 декабря министр обороны России Андрей Белоусов говорил о 6000 кв. км.

Согласно оценке ISW, российские оккупанты захватили в Украине с начала 2025 года 4700 кв. км. В то же время, аналитики отмечают, что даже озвученная Герасимовым цифра охватывает лишь 1,04% от общей площади Украины.

По мнению аналитиков, преувеличенные заявления Герасимова и Белоусова указывают на медленные темпы наступления. Поэтому таким образом они пытаются создать представление о якобы победе России на поле боя и слабости украинской обороны.

Предполагается, что Герасимов на брифинге повторял заявления Путина и Белоусова, чтобы распространить эти нарративы среди международной аудитории.

Ранее УНИАН сообщал, что российский диктатор Владимир Путин на пресс-конференции заявил "о чрезвычайных успехах российской армии на линии фронта". Также он поделился планами продолжить наступление в направлении Славянска. Путин добавил, что российские оккупанты якобы уже захватили Северск, и также "скоро захватят" Лиман. По его словам, это откроет путь на Славянск. Что касается видеообращения Зеленского из Купянска, Путин сказал, что "стела расположена в километре от города".

Также мы писали, что аналитики ISW Джессика Собески и Дженни Олмстед считают, что при условии сохранения текущего темпа, устойчивости украинской обороны и стабильной западной поддержки Россия могла бы захватить остальные 22% подконтрольной Украине территории Донецкой области до августа 2027 года. По мнению аналитиков, кампания по захвату остальной части Донецкой области будет для России чрезвычайно сложной и дорогостоящей.

