В то же время президент Польши высказался касательно исторических вопросов.

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Варшаву - это плохая новость для России. Об этом во время общения с медиа сказал президент Польши Кароль Навроцкий.

"Визит президента Зеленского в Варшаву является хорошей информацией для Польши, для Варшавы, для Киева, для всего нашего региона, а плохой информацией для Москвы и всей Российской Федерации. Потому что это является доказательством того, что в стратегических вопросах нашего стратегического сотрудничества, в вопросах безопасности Польша, Украина, страны региона, демократические государства - вместе", - подчеркнул он.

Говоря о действиях России, Навроцкий отметил, что постоянно происходят гибридные действия, в частности нарушение воздушного пространства, атаки на польскую инфраструктуру с помощью российских агентов.

"Мы чувствуем это в Польше и по всей Европе", - подчеркнул президент Польши.

Так, добавил он, Польша поддерживает санкции против России, передачу замороженных российских активов, а также дипломатическое давление на Россию.

Кроме того, Навроцкий выразил мнение, что президент США Дональд Трамп - "единственный глава в мире, который готов заставить Владимира Путина подписать мирное соглашение".

Среди прочего, президент Польши высказался и по историческим вопросам.

"Во время нашей встречи присутствовали главы Институтов национальной памяти Польши и Украины... Эти вопросы надо решить. 26 заявок, запросов Института национальной памяти, которые были переданы украинской стороне, должны быть рассмотрены, согласно нашему партнерству и с нашими отношениями", - рассказал Навроцкий.

Польша обсуждает передачу МиГ-29 Украине - что известно

Как сообщал УНИАН, Польша продолжает переговоры с украинской стороной о передаче самолетов МиГ-29, что стало бы "частью союзнической политики поддержки Украины и обеспечения безопасности восточного фланга НАТО".

Передача самолетов связана с достижением ими предельных эксплуатационных ресурсов, а также отсутствием перспектив их дальнейшей модернизации в вооруженных силах Польши. В то же время окончательное решение еще не принято.

