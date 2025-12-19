По оценкам ЕС, Украина нуждается в течение следующих двух лет в 135 миллиардах евро.

Европейский Союз вернется к вопросу финансирования Украины, если согласованного в ночь на 19 декабря кредита окажется недостаточно, и сможет найти необходимые решения.

Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа в интервью LRT.

"Вопрос финансирования решен. Европейский Союз нашел способ финансировать Украину на сумму 90 миллиардов евро в 2026-27 годах. Это решение закрывает все вопросы, связанные с потребностями Украины на данный момент. Мы вернемся к вопросу финансирования на следующем очередном заседании Европейского совета", - отметил президент Литвы.

Отмечается, что, по оценкам ЕС, Украине понадобится дополнительно 135 миллиардов евро для покрытия своих потребностей в течение следующих двух лет.

Литовский лидер добавил, что в случае, если Киеву будет необходимо дополнительное финансирование, Еворосоюз найдет решение.

"Если потребуются дополнительные средства, Европейский Союз готов искать решения, и эти решения будут найдены", - отметил Науседа.

Помощь Украине - последние новости

В ночь на 19 декабря после 15 часов переговоров в Брюсселе Европейский Союз принял решение о предоставлении Украине 90 миллиардов евро кредита на 2026-27 годы. Займ предоставляется за счет средств ЕС, а не замороженных российских активов, как предполагалось изначально. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что Украина будет обязана вернуть эти деньги только после того, как Россия выплатит репарации.

Министр финансов Украины Сергей Марченко поблагодарил европейских партнеров за принятое решение и отметил, что средства для Киева безвозвратные и беспроцентные. Вместе с тем, глава финансового ведомства отметил, что работа над репарационным займом за российские средства продолжается.

Ранее российский Центробанк угрожал ЕС судами и конфискацией европейских активов в случае использования российских средств. Эксперты отмечают, что хотя суды и не смогут заблокировать выделение репарационного кредита, но судебная волокита вокруг этого вопроса может быть длительной.

