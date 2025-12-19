Xiaomi 17 Ultra будет работать на Snapdragon 8 Elite Gen 5, получит батарею 6800 мАч и первую в индустрии 200-мегапиксельную камера Leica.

Xiaomi готовится к презентации нового фотофлагмана Xiaomi 17 Ultra на следующей неделе. Инсайдерский портал GizmoChina рассекретил основные фишки устройства, которое составит конкуренцию iPhone 17 Pro Max и будущему Samsung S26 Ultra.

Утверждается, что флагманский смартфон оснастят аккумулятором емкостью 6800 мАч. Это существенно больше, чем у Xiaomi 15 Ultra (6000 мАч), но меньше, чем у 17 Pro, в котором установлена батарея 7500 мАч. Мощность проводной зарядки составит 100 Вт.

По части камеры сообщается, что Xiaomi 17 Ultra получит переработанную систему из трех камер, созданную совместно с Leica. Она включает в себя первый в мире перископический телеобъектив на 200-мегапикселей, разработанный для полного устранения хроматической аберрации. К нему присоединяется 1-дюймовый 50-Мп основной датчик OmniVision OV50X и 50-Мп ультраширокоугольный модуль. Для селфи будет фронтальная камера на 50 мегапикселей.

Размеры Xiaomi 17 Ultra составляют 77,6 x 8 мм, а масса – 227 граммов. Для сравнения, размеры 15 Ultra – 75,3 x 9,4 мм, вес – 229 грамм. Таким образом, он будет тоньше и легче, чем предшественник.

По другим сообщениям, Xiaomi 17 Ultra будет оснащен плоским 6,8-дюймовым 2K LTPO дисплеем, отказавшись от прежних изогнутых панелей. Внутри будет установлен флагманский процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 в паре с 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5x и 1 ТБ хранилища UFS 4.1.

После премьеры на китайском рынке ожидается глобальный релиз Xiaomi 17 Ultra вместе с базовым Xiaomi 17.

Ранее стало известно, что Xiaomi начала повышать цены на свою технику: Пока что это касается планшетов и только китайских моделей, но Xiaomi 17 Ultra, скорее всего, тоже станет дороже предшественника из-за кризиса на рынке памяти.

На фоне масштабного кризиса на рынке памяти, Apple поднимет цены на свою технику, включая iPhone и MacBook, в начале 2026 года. Возможно, какое-то время компания сможет сдерживать цены, но итоговое повышение неизбежно.

