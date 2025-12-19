Синоптики объявили повышенный уровень опасности на 20 декабря.

На субботу, 20 декабря, в Украине объявили повышенный уровень опасности из-за тумана, который накроет всю страну. Об этом сообщает Укргидроментцентр.

"20 декабря в Украине туман, видимость 200-500 метров", - говорится в прогнозе.

Из-за этого по всей стране объявлен І уровень опасности, желтый.

В целом завтра в Украине будет облачно. Ожидается погода без осадков, но с туманами. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла. Днем на западе и юге страны +1°...+6°, а в Крыму - до +10°.

Погода в Украине - прогноз на выходные

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что погода на выходных не претерпит особых изменений. Будет, облачно, антициклон, без существенных осадков, туманы.

20-21 декабря в Украине температура воздуха ожидается в течение дня 0...+4 градуса, на западе и юге +3...+7, в Крыму - до +9 градусов.

В Киеве в ближайшие субботу и воскресенье осадков также не предвидится. "Погода будет прохладной, однако умеренной, +1...+3 градуса", - спрогнозировала Наталья Диденко и добавила, что на Рождество, с 25-го декабря, в Украине начнется похолодание.

