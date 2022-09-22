Президент отметил, что теперь война против Украины стала касаться большинства граждан России.

Президент Владимир Зеленский отмечает, что решение Владимира Путина объявить в РФ мобилизацию - это откровенное признание, что российская кадровая армия "не выдержала и посыпалась".

Об этом он сказал в вечернем видеообращении.

"Российское решение о мобилизации - это откровенное признание, что их кадровая армия, которую десятилетиями готовили к захвату чужого, не выдержала и посыпалась. И теперь из-за мобилизации война России против Украины для большинства граждан России - это не что-то там на ТВ или в интернете, а то, что зашло в каждый русский дом", - подчеркнул Зеленский.

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Он также отметил, что провел сегодня, 22 сентября, заседание Ставки верховного главнокомандующего.

"Вопросы понятны. Передовая. Обеспечение наших военных. И новые угрозы, которые создает Россия. Отмечу сразу: любые решения российского руководства не меняют для Украины ничего", - подчеркнул президент.

Зеленский добавил, что Украину должны интересовать только собственные задачи.

"Это освобождение нашей страны, защита наших людей и мобилизация мировой поддержки для реализации наших задач", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о мобилизации российских военнослужащих, находящихся в запасе. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что мобилизовать планируют около 300 тыс. человек.

В Министерстве внутренних дел Украины прогнозируют, что во время первой волны мобилизации в России могут призвать около 40-50 тыс. резервистов, поскольку на большее количество просто не хватит экипировки.

В британской разведке считают, России придется решать логистические и административные проблемы, чтобы собрать 300 тыс. военнослужащих, которые вряд ли станут боеспособными в течение месяцев. Эксперты отмечают, что даже эта ограниченная мобилизация будет очень непопулярной среди части российского населения, и президент РФ Владимир Путин берет на себя значительный политический риск в надежде создать необходимую боевую мощь. Также отмечается, что этот шаг фактически является признанием, что Россия исчерпала запас добровольцев, которые готовы воевать в Украине.

Издание "Новая газета. Европа" со ссылкой на источник в администрации Путина сообщил, что засекреченный пункт указа о мобилизации позволяет Минобороны РФ мобилизовать 1 млн человек.

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