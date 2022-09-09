Российское Минобороны умолчало о потере Балаклеи в Харьковской области.
В сегодняшней сводке, опубликованной РИА Новости, представитель МО РФ Игорь Конашенков отчитался о якобы уничтожении одной установки HIMARS, "сотни" бойцов ВСУ и "тонны разбитой техники".
Упоминания о потере российскими оккупантами Балаклеи не было.
Война в Украине: актуальные данные
ВСУ пошли в контрнаступление на Херсонском и Харьковском направлениях. 8 сентября Генштаб отчитался о деоккупации ряда сел в Харьковской области, а также города Балаклеи, который был под контролем РФ 6 месяцев.
Всего за три дня защитники продвинулись под Харьковом на 50 км в глубь оккупированных Россией территорий. С 1 сентября освобождено более тысячи квадратных км украинской земли, отметил президент Владимир Зеленский.
После Балаклеи, считают аналитики из Института изучения войны, украинцы могут за 72 часа освободить и Купянск – это важный логистический путь, снабжающий группировку врага на востоке Украины.
По мнению американского генерала Марка Милли, контрнаступление ВСУ до сих пор пока на ранних стадиях, но уже заметен устойчивый прогресс.
С начала полномасштабной войны ВСУ уничтожили уже 51 900 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.