По мнению экспертов из американского Института изучения войны, украинские защитники подошли к позициям в 15 километрах от города.

Вооруженные силы Украины, вероятно, в течение следующих 72 часов освободят Купянск от российских оккупантов. Наши воины могут находиться в радиусе 15 километров от города.

Такими предположениями поделились аналитики из американского Института изучения войны (ISW) в свежем отчете о войне во Украине.

Эксперты изучили геолокационные кадры и пришли к выводу, что ВСУ выбили рашистов из Борщевки и Ивановки. Эти населенные пункты находятся вдоль трассы Е40.

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Украинские защитники также освободили Шевченково или обошли его и продвинулись вглубь в направлении Грушевки. К таким выводам аналитики ISW пришли на основе геолокационных кадров из Боровского, которое находится в 20 километрах к юго-западу от Купянска. А еще о боях вблизи Грушевки сообщала российская сторона.

"Российские тыловые позиции в Харьковской области теперь открыты для дальнейшего наступления Украины, и украинские силы, вероятно, освободят Купянск в течение следующих 72 часов. […] Потеря Купянска и других тыловых районов будет препятствовать усилиям РФ поддерживать наступательные и оборонные операции, но не разорвет полностью российские линии связи с Изюмом", — сообщили в ISW.

Аналитики также утверждают, что успешные действия ВСУ и высокая скорость продвижения в сторону Купянска вызывает панику среди российских оккупантов.

Напомним, в свежей сводке от Генштаба присутствовали сведения об успехах украинских защитников на Харьковщине. Они отодвинули врага на 50 километров, а вчера наши воины отчитались о взятии под контроль Балаклеи.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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