В Генштабе сообщили, что по данным разведки, отдельные вражеские подразделения понесли значительные потери.

На Харьковском направления украинские военные ведут успешное контрнаступление и за три дня продвинулись почти на 50 км.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

"Благодаря умелым и слаженным действиям Вооруженные силы Украины, при поддержке местного населения, продвинулись почти на 50 км за 3 дня", - отмечается в сообщении.

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В Генштабе сообщили, что по данным разведки, отдельные вражеские подразделения понесли значительные потери.

"Оккупанты пытаются эвакуировать раненый личный состав и поврежденную военную технику в районы населенных пунктов Ольховатка и Бородоярское. Личный состав оккупационных войск в гражданской одежде прибегает к дезертирству и пытается вернуться на территорию РФ. Так, в течение суток, отмечено более 15 таких случаев", - сообщили в Генштабе.

Как сообщал УНИАН, 8 сентября президент Украины Владимир Зеленский подтвердил увольнение Балаклеи на Харьковщине от российских оккупантов. Балаклея находилась в оккупации полгода.

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