Указывается, что новые самолеты этого типа сейчас не производятся.

Самолет МиГ-31 является одним из наиболее угрожающих и самых массовых в строю российской авиации. Однако, как пишет Defence Express, за последние 30 лет имеющийся парк МиГ-31 в распоряжении РФ сократился вчетверо.

Отмечается, что на данный момент известно о наличии 85 перехватчиков МиГ-31БМ (может применять ракеты "воздух-воздух" большой дальности типа Р-37М), 12 МиГ-31К (носители ракет "Кинжал") в строю ВКС РФ и еще 32 МиГ-31БМ в составе морской авиации России - всего получается 129 самолетов.

"Сам по себе показатель в более чем 120 самолетов выглядит весомым. Но дальше следует провести сравнение, что общий объем производства МиГ-31 всех модификаций с 1975 по 1994 годы составил 519 единиц (носители "Кинжалов" производились переработкой строевых самолетов)", - акцентировали аналитики. Видео дня

Если брать показатель на уровне "около 500 единиц", то выходит, что за последние 30 лет имеющийся парк МиГ-31 в распоряжении РФ сократился вчетверо, и это при том, что сейчас новые самолеты этого типа не производятся, указали эксперты.

Указывается, что объяснением могут быть объективный срок службы, а также небрежность россиян. В качестве вывода аналитики акцентировали на важности строительства аэродромной инфраструктуры с защищенными укрытиями.

Напомним, на днях ветеран АТО, глава фонда "Повернись живим" Тарас Чмут рассказал, что Россия продолжает изготавливать самолеты для нужд собственной армии. Так, в июне 2024-го вражеские ВКС получили новую партию бортов Су-34.

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