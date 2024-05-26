В ряде областей объявлена тревога.

Россия подняла в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС, предварительно, состоялись пуски ракет. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ. Также в небе Украины – вражеские беспилотники.

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Обновлено 03:32: Воздушная тревога объявлена ​​по всей Украине.

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Обновлено 03:30: Крылатая ракета с севера через Черниговскую область в направлении Киевщины, сообщают в ВС ВСУ.

Впоследствии военные сообщили о еще одной ракете по тому же курсу.

Обновлено 03:17: Так выглядит карта воздушных тревог по состоянию на эту минуту. Отметим, что в некоторых регионах тревога объявлена ​​из-за ударных дронов.

Обновлено 02:50: Воздушные силы предупредили о ракетной опасности в Киевской, Черниговской и Сумской областях.

Около 02:30 "Николевский Ванек" уточнил, что в украинском воздушном пространстве вражеские ракеты ожидаются примерно через 30-60 минут. Отмечается, что на момент пусков в воздухе было 5 бортов ТУ-95мс, все с Оленьи.

Предположительно, оккупанты будут бить по энергетической и транспортной инфраструктуре в западных и центральных регионах, пишет "Николаевский Ванек".

"Напоминаю о зарядке гаджетов, и большая просьба перейти в более безопасные места (не одеялко), как ракеты уже будут подлетать. Сколько всего пустили – неизвестно", – говорится в сообщении.

Атаки РФ по Украине

В последнее время российские оккупационные войска стали больше терроризировать обстрелами Харьковскую область. Так, 25 мая враг ударил по гипермаркету "Эпицентр" в Харькове. На момент атаки там находились люди. Известно о погибших и пострадавших, 17 человек считаются пропавшими без вести.

Кроме того, под вражеский удар попал Центральный парк Харькова. Позже россияне обстреляли центральную часть города. Пострадало более 15 человек, в том числе подросток.

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