При этом он заявил, что будет молиться за мир на "русской земле", в том числе и за Украину.

Скандальный патриарх РПЦ Кирилл отметился циничным заявлением о "малороссах" и "великороссах" во время пасхальной речи.

Как сообщают российские пропагандистские СМИ, патриарх обратился к "малороссам" (очевидно, он имел в виду украинцев - УНИАН), живущих на "русской земле", с требованием мира, то есть капитуляции перед Россией.

Кирилл убеждает верующих, что Россия борется с "новым язычеством" и научно-техническим прогрессом человечества, уничтожая полностью украинские города и села. Войну, развязанную Россией против Украины глава РПЦ называет "междоусобной бойней".

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"Сегодня на земле нашей, российской, исторической, происходят тяжелые события. Можно сказать, междоусобная бойня. И сегодня обращаюсь и к русским, и к украинцам. Особенно обращаюсь к тем, кто не по собственной воле оказался вовлеченным в этот конфликт. Мы должны силой нашей молитвы и нашими добрыми делами сделать все, чтобы как можно быстрее этот конфликт остановился, чтобы мир и совместная хорошая жизнь, братские отношения снова соединяли крепко-накрепко наши народы, которые были единым народом единой Руси", – выдал патриарх.

После порции бессмыслицы Кирилл цинично заявил, что будет молиться за благословение "земли русской". При этом он уточнил, что "землей русской" считает Украину.

"Пусть Господь поможет нам, пройдя теми испытаниями, которые сейчас имеют место, вновь обрести мир, взаимное уважение, согласие, способность жить и работать вместе. Да хранит Господь землю русскую, да хранит Господь все народы, которые исторически живут на этой огромной части суши. Пусть хранит Господь страны наши, пусть укрепит мир и любовь в отношениях между нами", – заявил Кирилл.

Патриарх Кирилл и РПЦ

Представители РПЦ последовательно закладывали в головы россиян то, что было выгодно лично Путину, а с начала полномасштабной войны убеждали, что это война "за правду".

Глава РПЦ патриарх Кирилл оправдывает нападение России на Украину. В сентябре он заявил, что оккупанты смоют с себя грехи, если "принесут себя в жертву" на войне. Уже зимой он сказал, что стремление сохранить жизнь - чужая России ценность.

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