Казахстан Медведев назвал "искусственным государством".

Замглавы Совбеза РФ, друг Путина Дмитрий Медведев пригрозил войной союзникам России, а потом тихо удалил пост.

Текст о намерениях Кремля был опубликован Медведевым на его странице в "ВКонтакте".

Медведев заявил, что после якобы захвата Украины Россия "пойдет в следующий поход для восстановления границ нашей Родины, которая, как известно, нигде не заканчивается".

В этом контексте Медведев заявил, что Грузия была создана в нынешних границах во времена Российской империи. Казахстан друг Путина назвал "искусственным государством", а первые территорию страны якобы заселили русские.

"В нынешнем веке власти Казахстана начали реализовывать инициативы по переселению внутри республики различных этнических групп, которые можно квалифицировать как геноцид русских. Пока туда не придут русские, порядка не будет", - высказался Медведев.

Более того, Медведев заявил, что россияне якобы "с болью в сердце" смотрят на то, что происходит между Арменией и Азербайджаном, и "не могут не переживать" на непризнание миром "Приднестровья".

Он открыто заявил, что в случае захвата Одессы у России и Приднестровья будет "общая граница", намекнув на войну с Молдовой.

"Никто не сможет остановить Россию на этом пути", - написал Медведев.

Война в Украине: актуальные данные

Российские войска сосредоточились на захвате Донбасса.

Враг вел наступления на Бахмутском и Авдеевском направлениях. ВСУ отбили штурмы в районах Яколовки, Вершины, Кодемы и Травневого. В районе Бахмута и Зайцевого боевые действия продолжаются.

Также отражено наступление россиян в районе Авдеевки. Бои идут возле Песков.

По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, оккупанты до сих пор не могут захватить два непокоренных поселка в области. Гуманитарный кризис на оккупированных территориях усугубляется.

Между тем, по мнению полковника СБУ Романа Костенко, РФ накапливает силы для наступления на юге и захват Одесщины и Николаева.

Аналитики Института изучения войны отметили, что враг обнажает Славянское направление, сосредоточиваясь на южном оборонительном рубеже. Это, вероятно, позволит ВСУ начать контрнаступление на Изюмском направлении.

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