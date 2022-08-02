РФ продолжает перебрасывать войска из северной части Донецкой области для поддержки оборонительных позиций на юге Украины, что ослабит силы оккупантов на Славянском направлении.

Вооруженные Силы Украины, вероятнее всего, смогут начать контрнаступление на Изюмском направлении. РФ продолжает перебрасывать войска из северной части Донецкой области для поддержки оборонительных позиций на юге Украины, что ослабит силы оккупантов в направлении Славянска.

Об этом заявили в американском Институте изучения войны (ISW).

РФ продолжает перебрасывать войска из северной части Донецкой области для поддержки оборонительных позиций на юге Украины и, вероятно, пока приостанавливают Славянскую кампанию, считают аналитики Института. В ISW привели слова представителя ГУР Вадима Скибицкого, который сообщал, что две недели назад войска РФ вывели тактические группы ВДВ из Донецкой области.

"Министерство обороны Великобритании также отметило, что российские силы, вероятно, определили Запорожскую область как уязвимый фронт, нуждающийся в усилении, а Генштаб Украины сообщил, что российские силы перегруппировываются в Запорожской области. На кадрах из социальных сетей видно, как в последние недели российские войска перебрасывают технику и персонал как в Запорожскую, так и в Херсонскую области", - добавили в Институте.

По мнению экспертов, частичный вывод войск РФ из северной части Донецкой области лишит вражеские силы необходимой боевой мощи в районе Славянска.

"Вывод, вероятно, создаст возможность для украинских сил начать контрнаступление на Изюмском направлении, так же как захват Россией Луганской области позволил Украине создать условия для контрнаступления в Херсонской области. Передислокация российских войск в Запорожскую область также предполагает, что украинские контрнаступления не ограничиваются Херсонской областью и, вероятно, будут проходить по всей южной оси", - отметили в ISW.

Ранее УНИАН уже сообщал, что война в Украине вступает в решающую фазу. Как отметил публицист Пионтковский, в Москве уже осознали ситуацию.

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