Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев снова вляпался в международный скандал, показав в своих соцсетях перекроенную карту с Украиной якобы глазами "западных аналитиков".
Скандальный пост Медведев разместил в своем Telegram еще вчера, 27 июля. Сегодня появилась реакция МИД Румынии.
На опубликованной карте Медведева, россияне оставили Украине только Киевскую область. Вместе с тем Черновецкая и Винницкая область "отдана" Румынии, а Житомирская, Хмельницкая, Ивано-Франковская, Львовская, Ривненская области и Волынь - Польше.
Вся остальная территория, согласно видению друга Путина, оккупирована Россией.
В МИД Румынии отвергли настроения Медведева, отметив, что карта является все лишь инструментом пропаганды и дезинформации, которые Россия использовала долгие годы до вторжения в Украину.
МИД подтверждает полную поддержку Румынией независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и вновь заявляет о своем осуждении необоснованной и неспровоцированной военной агрессии России против Украины.
"Румыния есть и останется партнером Украины и подтверждает свою полную поддержку и глубокое сострадание к украинскому народу, пострадавшему от жестокой агрессии", - говорится в ответе министерства.
Война в Украине: актуальные данные
Россия ведет медленное наступление на Донбассе, пытаясь продвигаться на Бахмутском и Авдеевском направлении.
После ряда неудавшихся штурмов Россия, констатировали в Генштабе, имела частичный тактический успех в направлениях населенных пунктов Соледар и Вершина.
Потерпели неудачу и попытки противника провести штурмовые действия в направлениях населенных пунктов Яковлевка, Бахмут и Семигорье.
Утром Генштаб сообщал об успешном отражении штурма врага у Белогоровки Херсонской области.
ВСУ точными ударами нанесли большой урон Антоновскому мосту в Херсоне, по которому оккупанты перебрасывают личный состав, технику и боеприпасы.
Это, по мнению многих экспертов, не только затруднит жизненноважные поставки БК русским войскам на том направлении, но и грозит вовсе отрезать одну из группировок противника.
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