В Донецкой области враг сосредоточился на ведении наступления на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

В районах Бахмута, Зайцевого и Песков Донецкой области продолжаются боевые действия, отбит штурм врага возле нескольких населенных пунктов.

Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 6:00.

"На Донецком направлении усилия противника сосредоточены на ведении наступления на Бахмутском и Авдеевском направлениях", - говорится в сводке.

Кроме того, на Краматорском направлении враг вел штурмовые действия неподалеку Ивано-Дарьевки, однако успеха не имел и отошел.

"На Бахмутском направлении... украинские воины отразили штурмовые действия в районах Яковлевки, Вершины, Кодемы и Майского. В районах населенных пунктов Бахмут и Зайцевое продолжаются боевые действия", - добавили в Генштабе.

Также на Авдеевском направлении враг вел штурмовые действия в районе Авдеевки, но успеха не имел и отошел.

"Продолжаются бои вблизи Песков", - сказано в сводке.

Война в Украине: актуальные данные

Российские войска сосредоточились на захвате Донбасса. Враг 1 августа вел штурмовые действия в направлениях Авдеевки и Песков, но успеха не имел.

По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, оккупанты до сих пор не могут захватить два непокоренных поселка в области. Гуманитарный кризис на оккупированных территориях усугубляется.

Между тем, по мнению полковника СБУ Романа Костенко, РФ накапливает силы для наступления на юге и захват Одесской области и Николаева.

Аналитики Института изучения войны отметили, что враг обнажает Славянское направление, сосредоточиваясь на южном оборонительном рубеже. Это, вероятно, позволит ВСУ начать контрнаступление на Изюмском направлении.

Вас также могут заинтересовать новости: