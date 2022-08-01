Роман Костенко отметил, что РФ будет держаться за Херсон до последнего.

Полковник СБУ Роман Костенко предположил, что россиянам бессмысленно оставаться на Херсонском плацдарме, потому что мосты защитники Украины обстреливают.

Его цитирует "Эспрессо".

"В последнее время продолжается уничтожение складов боеприпасов противника на левом берегу реки Днепр. ВСУ продолжают держать под контролем Антоновский мост и Каховскую дамбу. Врага ждет дилемма: понимая, что их могут закрыть, отрезав пути, а понтонные переправы не дадут возможности пополнять боекомплект, им нужно будет отойти на правый берег реки Днепр и закрепиться. В этом случае оккупанты будут иметь репутационные потери для РФ", - сказал Костенко.

Полковник СБУ отметил, что РФ будет держаться за Херсон до последнего.

"Другой путь - разорвать дистанцию, которую контролирует ВСУ и не дать возможности уничтожить единые два перехода через Днепр, россиянам нужно развивать наступление. Противник накапливает силы, чтобы самому предпринять контрнаступление, увеличить расстояние и дальше пойти на Запад, чтобы захватить Николаев и Одесчину", - добавил Костенко.

Напомним, что на Херсонщине ВСУ деоккупировали 46 населенных пунктов после начала полномасштабной войны.

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