Бывший президент РФ внезапно нашел в запасах "новейшие образцы российского оружия".

Заместитель секретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметился новой угрозой по поводу Украины: на этот раз его "зацепила" инициатива Южной Кореи по поводу возможной передачи летального оружия Киеву.

Неадекватной реакцией чиновник отметился в своем Telegram. Он заявил, что у Южной Кореи появилось желание помочь российскому "врагу" (Украине), хотя ранее там якобы обещали не передавать Киеву летального оружия.

Медведев намекнул, что у России на этот счет есть свой "ответ" - Москва готова обеспечить "новейшими образцами оружия" КНДР.

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"Интересно, что скажут жители этой страны, когда увидят новейшие образцы российского оружия у своих ближайших соседей – наших партнёров из КНДР?", - написал Медведев.

Напомним, что у Росси не хватает оружия, чтобы обеспечить оккупантов на войне в Украине. Ранее стало известно, что Минобороны РФ снимает с хранения старые танки, поскольку более современные образцы, по словам военных экспертов, ВСУ уже давно уничтожили.

Южная Корея заговорила о летальном оружии для Украины

В своем последнем интервью для Reuters президент Южной Кореи Юн Сок Ёль впервые не исключил возможности передачи Киеву летального оружия. Ранее Сеул передавал Украине исключительно гуманитарные и экономические пакеты помощи.

В частности, он заявил, что такие поставки возможны в том случае, если граждане Украины станут жертвами крупномасштабного нападения со стороны РФ. Другими словами, если оккупанты вновь устроят теракты или резню гражданского населения, что случается, к сожалению, довольно часто.

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